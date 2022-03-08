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Anasayfa / Asayiş / Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Adana’da evinde 7 kilo 732 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi, Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden ve arama kaydı bulunan M.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındı. Adli makamlardan alınan karara istinaden narkotik köpeğiyle evde arama yapıldı. Aramada 7 kilo 732 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

M.T. gözaltına alındı.

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