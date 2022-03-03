adana’da sahte içki operasyonu

Adana’nın Yumurtalık ve Sarıçam ilçelerinde 722,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca,Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde H.S. isimli şahsın evinde sahte içki bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 705 litre sahte içki ile birlikte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

H.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu arada, merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesinde yapılan yol kontrol ve denetimi esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 17.5 litre kaçak içki ele geçirildi. Araçtaki bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.