adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi

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Adana’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 7 metrelik ağaç caddeye devrildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddet rüzgar dolayısıyla, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde 7 metre uzunluğundaki ağaç devrildi. Ağacın devrildiği yerde yol trafiğe kapandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla yol tekrardan ulaşıma açıldı.
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı, minibüs 40 metre ileri fırlayıp duvara çarptı
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