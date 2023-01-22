Adana’da puanlar kardeş payı!

Spor Toto 1. Lig’de kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor ateşle oynamaya devam ediyor. Ligde galibiyet serisine ihtiyaç duyan sarı kırmızılılar, Adana’da 1 puanı son saniyede bulduğu golle 2-2’lik skorla aldı. Geçen haftaki dağınık görüntüsüne yakın oyun sergileyen kaplanlar Cengizhan’la bir de penaltı kaçırdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan ve Güner Mumcu Taştan hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı kulüpten açıklamada Mert Miraç Altıntaş, Rahman Buğra Çağıran ve Barış Başdaş’ın sakatlıklarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Bu isimler mücadele forma giyemezken, cezası bulunan Philip Gameli de kadroda yer almadı. Geçtiğimiz hafta Yılmaz Vural’ın Bodrumspor maçında sahaya sürdüğü on birde yer alan Taha’nın yerine Erşan’ı alarak Adanaspor karşısına aynı on birle takımını sahaya sürdü. 45 dakika sahada kalan Yakup Alkan yine hiçbir varlık gösteremezken, ikinci yarıda yerini Fatih Aydın’a bıraktı.

Maçın 15.dakikasında Yeni Malatyaspor, Cengizhan’ın penaltı atışını kaçırmasıyla öne geçme fırsatını elinin tersiyle itti. Penaltı atışını değerlendiremeyen Cengizhan ikinci yarıda yerini Aly Malle’ye bıraktı. Cengizhan, daha önce Sakaryaspor maçında da penaltı atışını gole çevirememişti. Maçın ilk yarısı 1-0 Adanaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Adanaspor 48. dakikada Ahmethan Köse’yle farkı 2’ye çıkardı. Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda oyuna giren Nuri Fatih’in 56. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda sarı kırmızılılar eşitliği yakalamak için savunmada açıklar verirken, iki takımda buldukları pozisyonları değerlendirmekte başarılı olamadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında tansiyon yükselirken, Yeni Malatyaspor Doğukan Emeksiz’in 99.dakikada kaydettiği golle 2-2 eşitliği yakaladı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

13. dakikada Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün’ün kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topa hamle yapmak isteyen Burak Kavlak’ın düşürülmesi sonucu penaltı atışı kazandı.

15.dakikada penaltı atışı için topun başına Cengizhan Akgün geçti. Gayet serin kanlı şekilde ayağının içiyle topa sert şekilde vuran Cengizhan’ın şutu kalenin ortasına doğru gitti ve soluna yatan Ahmet Said’in ayaklarına çarptı. Dönen topu Adanaspor defansı uzaklaştırırken, Yeni Malatyaspor Cengizhan’la öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

32. dakikada Adanaspor orta alanda Burak Çoban’la hızlı çıktı. Yeni Malatyaspor defansını geçmeyi başaran Burak, pasını Tetteh’e aktardı. Tetteh sağ ayağıyla plase vuruşla kaleci Abdulsamed’in solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

48. dakikada oyuna hızlı başlayan Adanaspor’da Pedro Nuno’nun pasında ceza sahasında bir anda topla buluşan Ahmethan Köse, sol ayağıyla sert ve düzgün vuruşla kaleye şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu. 2-0

56. dakikada Aly Malle’nin savunmanın arkasına attığı topa koşan Haqi Osman biranda ceza sahasının içine sokularak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Haqi’nin sağ taraftan kale önüne yerden kestiği topa boşta kalan Nuri Fatih Aydın sol ayağıyla dokunarak ağlara gönderdi. 2-1

60. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa hareketlenen Burak Kavlak, kafayla topu filelere göndermek istedi ancak kaleci gole izin vermedi.

64.dakikada Adanaspor atağında Yeni Malatyaspor defansı bir kez daha hazırlıksız yakalandı. Ceza sahasına tek başına giren Pedro Nuno, pas vermek yerine şut denemesi yaptı Abdulsamed’in müdahalesiyle top kornere gitti.

81.dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Ogün Özçiçek kaleye yaklaşık 25 metre uzaktan sert bir şut gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.

99. dakikada Yeni Malatyaspor orta alanda Donsah pasını Burak’a attı. Burak ceza sahası içine ortaladı Haqi şutunu çekti top kaleciden sekti. Kale önünde oluşan karambolde Doğukan Emeksiz topu ağlarla buluşturdu. 3 dakika süren VAR kontrolünün ardından maçın hakemi golü verdi. 2-2

STAT: Adana Stadyumu

ADANASPOR: 39.Ahmet Said Kıvanç, 77.Ferhat Katipoğlu, 75.Emre Kaplan, 5.Yiğithan Güveli (Dk.77 Evren Korkmaz), 69.Yohan Cedric Benjamin Roche, 66.Abdurrahman Canlı (Dk.64 Hakkı Türker), 6.Yossef Ait Benasser, 11.Pedro Nuno Fernandes Ferraira (Dk.77 Lamin Jallow), 17.Burak Çoban, 10.Samuel Tetteh (Dk.87 Samuel Tetteh), 9.Ahmethan Köse (Dk.87 Metehan Altuntaş)

YEDEKLER: 59.Arda Akbulut, 18.Hüseyin Öztürk, 14.Hakkı Türker, 33.Berkan Güner, 90.Metehan Mustafa Mollaoğlu, 7.Metehan Altunbaş, 30.Lamin Jallow, 68.Hakan Eroğlu, 91.Hadi Sacko, 23.Evren Korkmaz

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Kemal Kılıç

YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 5.Arda Hilmi Şengül, 7.Doğukan Emeksiz, 8.Ogün Özçiçek, 9.Yakup Alkan (Dk.53 Nuri Fatih Aydın-Dk.98 Berat Yaman), 13.Godfred Donsah, 17.Hüseyin Ekici (Dk.65 Jospin), 19.Haqi Osman, 20.Cengizhan Akgün (Dk.46 Aly Malle), 27.Erşan Yaşa, 99.Burak Kavlak

YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 21.Ahmet Oytun Özdoğan, 2.Yiğit Ulaş, 4.Alperen Arslan, 10.Nuri Fatih Aydın, 11.Aly Malle, 54.Atakan Müjde, 61.Taha Gür, 66.Jospin Nshimirimana, 88.Berat Yaman

TEKNİK SORUMLU: Yılmaz Vural

GOLLER: Dk.32 Samuel Tetteh, Dk.48 Ahmethan Köse (Adanaspor) Dk.56 Nuri Fatih Aydın, Dk.99 Doğukan Emeksiz Yeni Malatyaspor

SARI KARTLAR: Erşan Yaşa, Fatih Aydın, Arda Hilmi Şengül (Yeni Malatyaspor), Hakkı Türker, Evren Korkmaz, Burak Çoban, Ahmet Kıvanç (Adanaspor)