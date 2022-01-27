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Adana’da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

adana’da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Adana’da masaj salonu içerisinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi’nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Azad Y. ve Tamer A., kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Tamer A.’yı karın bölgesinden Azad Y.’yi ise kafa bölgesinden defalarca bıçaklayarak kaçtı.

Masaj salonunda çalışan kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Azad Y.’yi Adana Şehir Hastanesine, Tamer A.’yı ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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