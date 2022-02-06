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Anasayfa / Asayiş / Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

adana’da kaçakçılık operasyonu
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Adana polisinin yaptığı operasyonda 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt, 655 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan tırın içerisine gizlenmiş 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekiplerin bir adrese yaptığı baskında ise 655 litre sahte içki bulundu. Operasyonlarda ayrıca 2 bin 15 içki kiti ve 355 cinsel emtia ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

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