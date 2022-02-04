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Anasayfa / Asayiş / Adana’da hijyenik ürün üretim fabrikasının deposunda yangın

Adana’da hijyenik ürün üretim fabrikasının deposunda yangın

adana’da hijyenik ürün üretim fabrikasının deposunda yangın
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Adana’da hijyenik ürünler üreten fabrikanın deposunda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir hijyenik ürünleri üreten fabrikanın deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın güvenliği depo kısmından dumanların yükseldiği görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada kıvılcımlar biranda büyüyerek alev topuna dönüştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye etmeye başladı. Ancak içerideki hijyenik ürünlerinde bulunan kimyasallardan dolayı yangın büyüyerek depoyu tamamen sardı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak etrafta bulunan fabrikalara sıçramasını önledi.

İtfaiyenin çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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