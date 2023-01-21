Adana’da hedef mutlak 3 puan!

Geçtiğimiz hafta Bodrumspor’a kaybederek kümede kalma yarışında ağır yara alan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Adanaspor’u yenmenin planlarını kuruyor. Haftalar ilerledikçe ateş hattından çıkma şansı giderek azalan sarı kırmızılıların, rakipleriyle arasındaki puan farkı daha da açılmaması için Adana’dan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor.

ÖMER ALİDELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 21.haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Alt sıralardan çıkma şansını artırabilmesi için Yeni Malatyaspor’un mutlak galip gelmesi gereken mücadele Adana Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım içinde kritik öneme sahip olan müsabakayı Fatih Takail, Muhammet Ali Doğan ve Güner Mumcu hakem üçlüsü yönetecek.

Genç ve altyapıdan A takıma alınan oyuncularla sezonun ilk yarısında istediği puanları alamayan Yeni Malatyaspor, ligde 19 maçta 15 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor. Teknik direktör Yılmaz Vural’ın kurtarıcı olarak takımın başına getirilmesiyle ligde kalma umutları yeniden yeşeren sarı kırmızılılar, Bodrumspor maçında beklentilerin çok uzağında bir oyunla rakibine 3-1 yenildi ve kümede kalma yarışında ağır yara aldı. Adanaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen sarı kırmızılılar Bodrumspor yenilgisini telafi etmek istiyor. Geçen hafta Bodrumspor karşısında sahaya sürdüğü on birle eleştirilen Yılmaz Vural’ın kafasında yarınki maçta farklı bir on bir yer aldığı ifade ediliyor. Philip ve Barış’ın yokluğu nedeniyle Bodrum maçında defansın ortasında Donsah’a, sağında Taha’ya şans veren Yılmaz Vural, Haqi Osman’ı kanata çekerek Yakup Alkan’a ileri uçta görev vermişti. Üçüncü bölgeyi kalabalık tutarak rakip defansın dikkatini dağıtarak gol bulmayı deneyen Vural’ın bu düşüncesi Bodrum maçında sonuçsuz kalırken, tecrübeli teknik adamın Adanaspor karşısında nasıl bir strateji devreye koyacağı merakla bekleniyor. Savunmada iki önemli stoperden bir süre daha yoksun kalacak olan sarı kırmızılılarda Barış’ın ve Philip’in olmayışı teknik heyetin işini zora sokuyor. Geçen hafta kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Yakup Alkan, birçok net gol fırsatından ise yararlanamadı. Vural’ın bu hafta Aly Malle’yi kanata çekerek ilerde Haqi Osman’a görev vermesi bekleniyor.