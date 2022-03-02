DOLAR

14,0387$% 1

EURO

15,6686% 0.72

STERLİN

18,7488£% 0.91

GRAM ALTIN

875,66%0,79

ÇEYREK ALTIN

1.422,00%0,21

BİTCOİN

618615฿%2.56123

Öğle Vakti a 12:44
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Adana’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

adana’da fetö operasyonu: 9 gözaltı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adana’da FETÖ soruşturması kapsamında aralarında aktif sağlık memuru, ihraç polis, doktor ve öğretmenin de olduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmada aralarında aktif sağlık memuru, ihraç polis, doktor ve öğretmelerin de bulunduğu 10 zanlının, örgüt içerisinde sohbet toplantılarına katıldıkları ve organize ettikleri, örgütün mahrem yapısında çeşitli görevler aldıkları, örgüt elebaşının talimatıyla örgüt bankasında hesap artırımında bulundukları ve örgüt içerisinde ardışık arandıkları yönünde tespit edildi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Şafak vakti yapılan operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Mardin’de “Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu” başlatıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.