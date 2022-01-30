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Anasayfa / Asayiş / Adana’da evinden eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana’da evinden eroin çıkan zanlı tutuklandı

adana’da evinden eroin çıkan zanlı tutuklandı
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Adana’da evinden eroin çıkan ancak uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne süren zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Akın A.’nın (32) Şehit Erkut Akbay Mahallesi’ndeki bir evine baskın yaptı. Yapılan aramalarda 936 gram eroin, 280 gram bonzai, 161 uyuşturucu etkisi olan hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Akın A., sorgulanmak için emniyete götürüldü. Akın A., ifadesinde evdeki uyuşturucu etkisi olan hapların kendisine ait olduğunu öne sürerek, “Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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