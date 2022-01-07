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Anasayfa / Asayiş / Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana’da DEAŞ operasyonu

adana’da deaş operasyonu
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Adana’da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında “Yamaçlı” grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın “Yamaçlı” grubunda faaliyet yürüttüğü belirlenen 7 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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