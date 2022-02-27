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Adana polisi Türkiye rekoru kırdı

adana polisi türkiye rekoru kırdı
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Adana polisi, tek seferde 15 milyon doldurulmuş kaçak sigara ele geçirerek Türkiye rekoru kırdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir kamyonun Adana’ya kaçak doldurulmuş sigara getireceği bilgisine ulaştı. Polis kamyonun geçiş güzergahında önlem alarak beklemeye başladı. Polis, bir süre sonra merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi

Öğretmenler Bulvarı’na gelen kamyonu durdurdu. Kamyonda 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirilirken, bu miktar Türkiye tarihinin tek seferde ele geçen en fazla doldurulmuş kaçak sigarası oldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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