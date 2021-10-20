Adana Demirspor, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor’u Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan ‘saha olayları’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı. Buna göre, 16 Ekim’de Adana’da oynanan Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan ‘saha olayları’ nedeniyle Adana Demirspor, Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 16.10.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”