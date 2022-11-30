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Anasayfa / Ekonomi / Adalet Bakanlığı personel alacak

Adalet Bakanlığı personel alacak

Adalet Bakanlığı personel alacak
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Adalet Bakanlığı personel alacak

Adalet Bakanlığı 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı istihdam edecek.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere ekli listede belirtilen yerlerde 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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