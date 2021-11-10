“Açtığı yolda ilerlemekten onur duyuyorum”

Memleket Partisi Malatya İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, 10 Kasım’ın anlam ve önemini belirten mesajında kararlılık vurgusu yaptı.

Çinkılıç yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“83 yıl önce ebediyete uğurladığımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her 10 Kasım’da ölümsüzleşen bir liderin açtığı yolda ilerlemekten her zaman büyük onur ve gurur duymaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.” (Bülten)