Acılar hala taptaze!

MUTLU SARIGÜL

Türkiye’nin en büyük bombalı saldırılarından birisi olan 10 Ekim Ankara Garı Saldırısı için, Malatya’da da bir anma programı düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı anma programında, ailelerin gözyaşlarına boğuldu.

IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler, 6’ncı yılında Malatya’da da gözyaşlarıyla anıldı. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, hayatını kaybedenlerin aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri yer aldı. Güvenlik güçlerinin yoğun koruması altında anma programı her yıl olduğu gibi yine bir yürüyüşle başladı. Sloganlar eşliğinde Yeşilyurt Özalper Aile Sağlığı Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Barış Parkı’nda sona erdi.

10.04’te başlayan ve bir dakikalık saygı duruşuyla devam eden programda beyaz ve siyah renkteki balonlar gökyüzüne bırakıldı ve mumlar yakıldı. Programda ilk konuşmayı KESK Malatya Dönem Sözcüsü-KESK Malatya Eş Başkanı Sakine Doğan yaptı.

Doğan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ülkede egemen hale getirilmeye çalışılan şiddet ve korku iklimine karşı barışı, emek haklarını savunmak için DİSK, KESK, TMOBB ve TTB olarak bütün yurttaşları emek, barış ve demokrasi mitingine katılmak üzere Ankara’ya davet ettiklerini hatırlattı.

“104 ARKADAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

Saldırının IŞİD üyesi 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Doğan, “Yaptığımız çağrıya kulak veren 10 binlerce yurttaşımız emek, barış ve demokrasi özlemiyle Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkmış ve Ankara Garı önünde buluşmuştu. 10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan 10 binlerce kişi kardeşçe yan yana duruyordu. O karanlık dönemde hepimize umut veren ve coşkulu miting saat 10.04 geçe birbiri ardına patlayan 2 bomba ile kana bulandı. IŞİD üyesi 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırı sırasında 104 arkadaşımız hayatını kaybetti, 500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı. Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz” şeklinde konuştu.

“SALDIRANLARIN HEDEFİ OLDUKÇA AÇIKTI”

Ankara Garı’nda hayatını kaybeden Malatyalıların aileleri adına bir konuşma yapan Kasım Otur’un yakını Kadir Otur ise, “Tam 6 yıl önce bugün ailelerimizin, yakınlarımızın örgütlü bulunduğu emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içine sürüklendiği kaotik ortama dur demek istediler. Ülkemizin başkentinde barış sesini haykırmak istediler. 4 emek, meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen emek, barış, demokrasi mitingine yönelik bombalı saldırıda 103 arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostumuzu, eşimizi, kızımızı, oğlumuzu, sevdiklerimizi yitirdik. 500 arkadaşımız da yaralandı. Yüreğimiz yandı. Saldıranların hedefi oldukça açıktı. Hedef, emek, barış, demokrasiydi. Hayatını yitiren canlarımız toplumsal sorumluluklarından kaçmamış, milyonlarca kölelik, ölüm, yağma, talan başka hiçbir şey vaat etmeyen, baskıcı düzenin karşısında diz çökmemişlerdir. İşte bunun için saldırganların hedefleri olmuşlardır. 10 Ekim Katliamının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kutlandı.

“10 EKİM’İ UNUTMAYACAĞIZ”

Anma programında son konuşmayı yapan ve herkese başsağlığı dileyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, şunları kaydetti:

“İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç. Türkiye’nin en büyük toplu katliamı. Maalesef bu katliam hala aydınlatılamadı. Hem 10 Ekim’de hem 5 Haziran Diyarbakır’da hem 20 Temmuz Suruç’ta ardından Beşiktaş’ta, Merasim Sokak’ta, Kayseri’de 100’lerce insanımız katledildi. Maalesef hala bunların arkasındaki gerçek güçler bulunabilmiş değil. Ama hem aileler hem kurumlar bunun mücadelesini unutmadan vermeye devam ediyorlar. İktidardaki hükümet tarafından beslenip büyütülen adeta çay içe içe, mola vere vere gelen 2 katil, 2 barbar 10 Ekim’de barış söyleminden başka ellerinde herhangi bir şet olmayan insanların üzerine kendilerini patlattılar. Kendini patlatan o alçak barbarların isimleri devlet tarafından, emniyet yetkilileri tarafından da biliniyordu, müdahale edilmedi. Dünyada ve bizim tarihimizde birçok katliam var. Ama hükümetin gözetiminde, hükümetin izlediği bir başka katliam var mı, onu da bilemiyorum. Bunun hesabı sorulacaktır, mutlaka bu katliam aydınlatılacaktır ve bu bölgeye gelmiş, geçmiş maalesef o dönem Türkiye sınırlarının yolgeçen hanına döndürüldüğü bu anlayış aslında katliamın gerçek sorumlusudur. Siyasi iktidardır gerçek sorumlusu. Bunun hesabı sorulacak. 10 Ekim’le ilgili Ankara Gar Meydanı’nda 10 Ekim ailelerinin düzenlediği yarışmada bir anıta karar verildi. Orada Ankara Büyükşehir Belediyemiz bunu önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştirecek. 10 Ekim’i unutmayacağız. Biz de Malatya’da anmaya devam edeceğiz.”