Açıklanan rakamlar birbirini tutmuyor!

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz cumartesi günü yapılan yıllık mali genel kurul toplantısında açıklanan mali tabloyla alakalı tutarsız ifadeler sarı kırmızılı formaya gönül verenlerin kafalarını meşgul ediyor. Hali hazırda 320 milyon TL olarak gösterilen borcun rakamları yeniden hesaplayınca 355 milyonu TL’yi aştığı anlaşılıyor. Kur farkından doğan zararın ve TFF’nin hak ediş kesintisinin yer almadığı mali tabloda her ne hikmetse federasyonun yeni sezonda yapacağı ‘paraşüt’ yardımı alacak olarak gösterildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Yıllık Mali Genel Kurul Toplantısı’nda kulüp borcunun 320 milyon TL olduğu açıklanmıştı. Ancak mali tablo açıklanırken borcun biraz daha hafif gösterilmesi için uzun vadeli alacakların borçtan düşürüldüğü anlaşıldı. Kasasında 2 bin 30 lira nakit bulunan sarı kırmızılı kulübün tahakkuk eden gerçek borcunun 355 milyon 277 bin TL olduğu ortaya çıktı.

8 yıllık görev süresi boyunca şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışı ile kulübü idare eden Adil Gevrek kongredeki konuşmasında insanların aklıyla alay edercesine “Bu borcu ben mi yaptım değerli arkadaşlar? Şimdi bu borcun sadece kur farkı 155 milyon, sadece kur farkı ve federasyonun hak edişimiz, bizim sözleşmemiz olan hakkedişimiz 115 milyon, TFF’nin yayın gelirinden kestiği para” ifadelerini kullandı. Ancak genel kurulda yer alan mali tabloda Gevrek’in belirttiği kur farkı ve hak ediş kesilmesiyle alakalı hiçbir şema yer almadı. Ekranda yer alan tüm rakamlar geçmiş dönemlere ait alacaklar ve giderler olarak gösterildi.

Oysa kongrede sarı kırmızılı kulübün toplam 36 milyon 937 bin 47 lira alacağıolduğu açıklanırken, bu rakamın içinde TFF’nin yeni sezonda kulübe bir alt lige düşmesinden dolayı gelecek sezon ödeyeceği ‘paraşüt’ yardımı da dahil edildiği anlaşıldı. Yeni Malatyaspor’un varlık ve alacaklarına ilişkin rakamlar şöyle:

VARLIK VE ALACAKLAR

Kasa: 2.031,00 TL, Bankalar: 345.332,53 TL, Kasada bulunan çekler: 188.000,00 TL

ALACAKLAR

Wallace Dos Santos Bonservis: 4.366.250,00 TL, TFF deplasman katkı: 60.000,00 TL, TFF Garanti: 5.938.702,00 TL, TFF paraşüt ve altyapı ödeme: 10.000.000,00 TL, İsim Hakkı Bedeli: 15.575.400,00 TL

KISA VADELİ BORÇLAR

Piyasa borcu: 9.893.266,70 TL, Banka kredi borcu: 15.324.637,25 TL, Tahakkuk etmiş futbolcu borcu: 86.292.375,74 TL, Tahakkuk etmiş teknik heyet borcu: 7.528.930,00 TL, 2020-2021 sezonu giden futbolcu borçları: 1.499.083,50 TL, CAS dava dosyalarına olan borçlar (kesinleşmemiş): 119.218.079,29 TL, Kulüplere olan borçlar: 35.756,748,00 TL, Maliye tahakkuk borcu: 20.248.008,11 TL, SGK tahakkuk borcu: 6.523.532,821 TL, Fırat elektrik ve doğalgaz: 1.900.000,00 TL, Verilen çekler tahakkuk etmiş: 15.133.080,50 TL, Personel maaş 3 ay borcu: 916.000,00 TL

UZUN VADELİ BORÇLAR

Kulüplere olan uzun vadeli borçlar: 28.817.250,00 TL, SGK vadesi gelmemiş yapılandırma borcu: 3.821.51,00 TL, Verilen çek-senet ve sözleşmeden doğan alacaklar: 2.355.000,00 TL

Arturo Mina: 400 bin dolar, Mitchell Donald: 276 bin Euro, Ghaylin Chaleli: bir milyon 641 bin Euro, Fabien Farnolle: 392 bin Euro, Remi Walter: bir milyon 363 bin Euro, Mitch Boovekent: 250 bin Euro, River Plate: 382 bin Euro, Futuralis Menajerlik: 140 bin Euro, Fernando Zuqui: 267 bin Euro, Issam Chebake: 326 bin Euro, Jody Lukoki: 215 bin dolar, Fofana: 400 bin Euro, Thievy Bifouma: 300 bin Euro, Afriyie Acquah: 515 bin Euro

Ayrıca sarı kırmızılı kulübün eski Türk oyunculardan Erkan Kaş’a bir milyon 96 bin TL, Olcay Şahan’a 212 bin 500 TL ve Berk Yıldız’da 190 bin TL olmak üzere toplam bir milyon 499 bin TL borcunun olduğu da açıklandı.

Yeni Malatyaspor’un transferlerden dolayı kulüplere olan 35 milyon 756 bin TL’lik borç şöyle:

Oussama Hadadi-Al Ettifag: 495 bin dolar, Benjamin Tetteh-Sparta Prag: 450 bin Euro, Fenerbahçe Futbol A.Ş: 8 milyon 850 bin TL, Aigle Noir FC-Jospin Nshimirimana: 40 bin dolar, Aigle Noir FC-Piclaire İrakoze: 20 bin dolar, Okyeman FC-Philip Gameli Awuku: 35 bin dolar, Okyeman FC-Haqi Osman: 20 bin dolar, Musongati-Eric Ndziye: 15 bin dolar, Clup Hibernians-Stephen Mallan: 125 bin Euro, Aigle Noir FC-Youssuf Ndayishimiye (yüzde 10 bonservis): 251 bin Euro, CA Talares Do Cordoba: 135 bin Euro