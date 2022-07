“Acemi işçi eğitim kampına dönüyoruz”

ÇİĞDEM ERHAN

Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Önal, Malatya’daki her 100 bin liralık kayısı gelirinin 30 bin lirasının işçiliğe gittiğini ileri sürerek, “Adıyaman, Urfa, Diyarbakır gibi şehirlerden işçi arkadaşlarımız kayısı sezonunda çalışmak için Malatya’ya geliyorlar. Bugün Malatya’mızdaki her 100 bin liralık kayısı gelirinin 30 bin lirası işçiliğe gidiyor. Fakat buraya gelen işçi kardeşlerimiz ikinci bir yıl gelmiyor. Bu yüzden de her yıl acemi işçi eğitime kampına dönüyoruz. Bu kısır döngünün de hem Malatya’ya hem de milli ekonomiye zararı var” dedi.

Her yıl milyon dolarlık kayısı ihracatının gerçekleştirildiği dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı sezonun açılması ile birlikte mevsimlik işçilerde kayısı bahçelerinde çalışmaya başladı. Kent ekonomisine önemli kazanımlar sağlayan kaysı bahçeleri, mevsimlik işçilerin de gelir kapısı olarak öne çıkıyor. BBP Malatya İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Önal, bu durumu eleştirerek şehrin ekonomisinin kalkınması için kayısıdan elde edilen paranın Malatya’da kalması gerektiğini savunarak önemli açıklamalarda bulundu.

BBP Malatya İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Önal, dışarıdan gelen mevsim işçilerinden tam verim alamadıklarını ifade ederek bu sorunun kendi içimizden çözülmesi gerektiğini söyledi.

“ÇİFTÇİ İLE İŞSİZ VATANDAŞLARIMIZI BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Kayısıda çalıştırılmak üzere dışarıdan mevsim işçilerin getirilmesi yerine Malatyalı vatandaşların kayısı bahçelerinde buluşturulması gerektiğini belirten Önal, “Bugün Malatya’mızdaki her 100 bin liralık kayısı gelirinin 30 bin lirası işçiliğe gidiyor. Bir yandan Adıyaman, Urfa, Diyarbakır gibi şehirlerden işçi arkadaşlarımız kayısı sezonunda çalışmak için Malatya’ya geliyorlar. Fakat buraya gelen işçi kardeşlerimiz ikinci bir yıl gelmiyor. Bu yüzden de her yıl acemi işçi eğitime kampına dönüyoruz. Bunun sonucunda da Malatya ekonomisi büyük bir zarar görüyor. Malatya’nın gençleri ev hanımları gibi belli bir iş statüsünde çalışmayan vatandaşlarımızın bu işin bir parçası olmasını arzu ediyoruz” dedi.

“MALATYA İÇİN BÜYÜK BİR ARTI OLUR”

Kayısının Malatya için vazgeçilmez bir gerçek olduğunu dile getiren Önal, “Kayısı Malatya’nın vazgeçilmez bir gerçeği. Bu çalışma ile herkes bu işin bir parçası olur ve ekonomik olarak Malatya’ya katkısı olur. İkincisi; bazı gençlerimizin sokaklarda değişik alışkanlıklar kazandığını ve zamanlarını boşa geçirdiğine şahit oluyoruz. Gençlerimiz kayısı sezonunda gitseler çalışsalar hem okul harçlıklarını biriktirmiş olur hem de aile bütçesine destek olurlar. Bunların yanı sıra Malatya için büyük bir artı olur. Ama gelin görün ki Malatya’da şöyle bir kanaat var ‘Malatya insanı bahçede çalışmaz’ diyorlar. Yıllardır kayısı bahçemde Malatyalı vatandaşlarımız çalışıyor. Şu an da ev hanımı olan işçilerimiz var. Hatta ve hatta memur olup da yaz tatiline giren kardeşlerimiz bile gelip bahçemde bize yardımcı oluyor. Mevsimlik işçi ücretleri günlük yevmiye 170 olarak açıklandı. Şu an benim bahçemde bize yardımcı olan kardeşlerim de 170 liraya çalışıyor. Belki mesai konusunda gelen işçiler sabah 7 akşam 7 çalışıyorsa, bizim Malatyalı işçiler 6 da paydos veriyor. Bu sıkıntı değil” şeklinde konuştu.

“EKONOMİDEKİ HER KAYBIMIZ BİZİM EKSİLERİMİZ OLACAK”

Dışarıdan gelen mevsim işçilerinden tam verim alamadıklarını da aktaran Hüseyin Önal, “Dışarıdan gelen mevsim işçilerinden tam verim alamıyoruz. Her yıl farklı işçi geliyor ve bu işte ustalaşma olmuyor. Kimse yanlış anlamasın, farklı şehirlerden mevsimlik işçi kardeşlerimiz gelsin hepsinin başımızın üstünde yeri var ama bu işin çözümünü kendi içimizde bulmamız lazım. Kayısı üretimimizde işçilik çok önemli ve kıymetli. İşçilik güzel olursa 100 lira satacağın kayısıyı 110-120 liraya satarsın. Ama işçilik düzgün olmayınca da 100 liraya satacağın kayısıyı 70 liraya kadar düşük bir fiyatla satabiliyorsun. Yüzde 30 kayba neden oluyor ve her tonda aldığımız 100 bin liralık gelirin 30 bin lirası da Malatya için de kalmıyor dışarıya gidiyor maalesef. Ekonomideki her kaybımız bizim eksilerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMÜYOR”

“Biraz daha ileriye yönelik bu işte ustalaşma ve markalaşma devrine girmemiz lazım çünkü başka türlü olmuyor” diyen Önal son olarak şunları söyledi:

“Bu sorunun giderilmesi için de İŞKUR olur, Milli Eğitim Müdürlüğü olurluğu olur lise son sınıfa giden öğrencilerine bu tür tavsiyelerde bulunabilirler. Bu sorunlar çözülmediği takdirde Malatya bu kısır döngüye devam edecek. Bu kısır döngünün de hem Malatya’ya hem de milli ekonomiye zararı var. Malatya ekonomisinin kalkınması için Malatya parasının Malatya’da kalması gerekiyor. Sadece konu parada değil, kayısı konusunda ihtisaslaşmamız da lazım. Kendi işçimizi yetiştirip profesyonelleşmemiz lazım. Biraz daha ileriye yönelik bu işte ustalaşma ve markalaşma devrine girmemiz lazım çünkü başka türlü olmuyor. Taşıma suyla değirmen dönmüyor.”