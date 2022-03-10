“Acaba bu maçlarda şaibe mi var”

Türkiye Futbol Federasyonu aralarında Malatyalı hakem Suat Arslanboğa’nın da yer aldığı 13 Süper Lig hakemine sezonun kalan haftalarında maç verilmeyeceğini duyurdu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirlediğini duyuran TFF, aralarında Eskişehir Bölgesi hakemi Malatyalı Suat Arslanboğa’nın da yer aldığı Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya ve Özgür Yankaya’ya sezonun kalan haftalarında görev verilmeyeceğini açıkladı. Tarihinin en büyük operasyonu olarak değerlendirilen bu kararın arkasında bazı kulüplerin baskısı olduğu konuşulurken, bu kararın eski MHK Başkanı Serdar Tatlı döneminde gündeme geldiği ve Tatlı’nın verilen kararı kabul etmediği için istifa ettiği öne sürüldü.

Ligde görev alamayacak hakemler bu sezon pek çok lig maçını yönetti. Hem sahada, hem de VAR’da görev yapan bu hakemlerin yönettiği maçlarla ilgili olarak akıllara, “Acaba bu maçlarda şaibe mi var” sorusunu gelirken, MHK tarafından bu konuda hiçbir açıklama yapılmaması kafalarda soru işaretine neden oluyor. Kalan haftalarda görev almayacak hakemler arasında Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçında verdiği kararlar tartışmalara neden olan hakem Hüseyin Göçek de bulunuyor.