aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Elazığ’da aç kalan sokak köpekleri kümese dadanarak tavukları telef etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Hankendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Bölükbaşı’na ait tavuk kümesine, aç kalan 2 sokak köpeği girdi. 25 tane tavuk bulunan kümeste köpekler tavuğu boğarak telef etti. O anlar kümeste bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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