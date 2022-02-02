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Aç kalan kurtlar yavru köpeği parçaladı

aç kalan kurtlar yavru köpeği parçaladı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ilçe merkezine inen kurtlar yavru köpeği telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Harsat Mahallesi’ne inen aç kurtlar, yavru bir köpeği parçalayarak telef etti. Vatandaşlar kurtların telef ettiği köpeğin parçalanmış cesedini buldu. Vatandaşlar, Tosya ilçesinde kırsal alanlarda aç kalan kurtların gece saatlerinde tehlike saçtığını iddia edildi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde aç kalan kurtların kırsal alanlarda gezdiği görüntülendi. Ayrıca, grup halinde gezen sokak köpekleri de vatandaşların panik yaşamasına sebep oluyor.

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