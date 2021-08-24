ABD’NİN ORTA OYUNU

Orta oyununun ne olduğunu hemen hepimiz biliriz.

Bu oyun Osmanlı döneminde hemen her yerde, halkın ortasında bir meydan da oynanan tiyatro oyunudur.

ABD dünya’nın ortasında bir orta oyunu aynamakta Afganistan da.

Büyük resme bakın, detayları kaçırmayın.

Danışıklı döğüş var ortada.

Yenilgiyi kabul etmeselerde artık iflasın eğine gelmiş olan ABD bir şekilde dünya sahnesinden çekiliyor.

Trilyonlaca dolar borçlardan kurtulamıyor.

Dün Irak tan çekildiler.

Bu gün Afganistan dan yarın Suriye den çekilecekler.

Buna mecburlar.

İstedikleri adamları eğiterek ve sonra da anlaşarak girdikleri ülkelerden geri adım atıyorlar.

Dünya’yı bu oyuna seyirci yaparak…

Tartıştırarak…

Oyunu izlettirerek oyuncu olarakta şimdi Afgan halkını kullanarak çekiliyorlar.

Erdoğan bu oyunun bir parçası olmayacağımızı gösterdi.

Orta oyununda ABD Afganları kullanıyor.

Oyunun sert taraflarını baş aktörlerin rollerini sufle etmiyor.

Ezbere bırakıyor.

Sanki gerçek bir geri çekilme olayı olarak yansıtmaya çalışıyor.

Oysa aktörler ile, roller dağıtılırken sahneye konacak oyunun orta oyunu olmasını hep birlikte anlaşmış olarak oynuyorlar.

Saflar bu oyunu kanarak izliyorlar.

Gerçke şu ki ABD gidişin kötü olduğunu birkaç yıl öncesinden gördüğü için o zaman dan beri başrol oyuncuları ile diyaloğa girişmiş…

Anlaşmalar yapılmış…

Hatta geri çekilme tarihleri ve olası ihtimaller düşünülerek bu ortaoyununa başlamışlardır.

Sahneye yakın duran Türkiye oyunun farkında.

Rusya içinde…

Çin yedek oyuncu olmak istemiyor.

ABD şimdi ikinci başrol oyuncusu durumunda.

Halbuki oyunu yazan da sahneye koyan da oyunun türünü, şeklini ve finalini de belirleyen, yazan ABD’nin kendisidir.

Sonuç ne olursa olsun Aganistan hizaya gelecek, demokratik Afganistan bu orta oyununun finalisti olacaktır.

Taliban bunu redderek şeriat düzenini getirip uygulamada başarılı olursa zafer İslamındır.