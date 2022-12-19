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Anasayfa / Asayiş / Abdest almak için girdiği camide silahla vuruldu

Abdest almak için girdiği camide silahla vuruldu

Malatya’da bir kişi abdest almak için girdiği caminin tuvaletinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Abdest almak için girdiği camide silahla vuruldu
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Olay, 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Özer Sokak’a gelen bir ticari araçtan inen şahıs, caminin tuvaletine abdest almak için giren M.E.’ye (32) tabancayla ateş açtı.

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Saldırı anında sağ bacağına kurşun isabet alan M.E. yaralandı. Olay sonrası ticari araç bölgeden hızla uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, bölgede inceleme yapan ekipler iki adet boş kovan buldu.

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Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.Y.’nin olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra Yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

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