abd’deki sinagogda 4 kişiyi rehin alan şahsın kimliği tespit edildi

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Beth İsrail Sinagogu’nda 4 kişiyi rehine alan silahlı şahsın kimliği tespit edildi.

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth İsrail Sinagogu’nda yapılan ayin sırasında cemaatin silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı bildirildi. Olay yerine FBI da dahil olmak üzere çok sayıda polis ekibi gönderildi. Bölgeden sorumlu olan Colleyville polisi, sinagog çevresindeki bölge sakinlerinin tahliye ettiğini ve vatandaşların bölgeden uzak durması gerektiğini söyledi. Colleyville Polis Çavusu Dara Nelson, FBI’ın baktığı olay hakkında “halk için bir tehdit olmadığını” aktardı.

4 kişiyi rehine aldı

Yetkililer sinagogta en az 4 rehine olduğunun tahmin edildiğini söyleyerek şu ana kadar herhangi bir yaralanma olmadığını ve polisin bölgeyi boşalttığını belirtti. Olayla ilgili SWAT operasyonları yürütüldüğünü söyleyen Colleyville Polis Departmanı, “Yakın bölgedeki tüm sakinler tahliye ediliyor. Lütfen bölgeden uzak durmaya devam etmenizi rica ediyoruz. Sosyal medya üzerinden güncellemeleri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kimliği belli oldu

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada silahlı kişinin kimliğinin Muhammed Siddiqui adıyla belirlendiği aktarıldı. Siddiqui’nin, 2010 yılında New York kenti Federal Mahkemesi tarafından ABD askeri personelini öldürmekten mahkum edilen Pakistan uyruklu Afia Siddiqui’nin kardeşi olduğunu iddia ederek tutuklu kız kardeşinin serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

Afia Siddiqui ise şu anda Teksas`taki Carswell Federal Tıp Merkezinde 86 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Beyaz saray ve İsrail’den açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “rehinelerin durumunu yakından takip ediyoruz Amerika’daki kolluk kuvvetleriyle yakın temas halindeyiz” denildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Teksas’ın Colleyville kentindeki bir sinagogda meydana gelen rehine krizini yakından takip ettiğini söyleyerek, “Rehinelerin ve kurtarıcıların güvenliği için dua ediyoruz” dedi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın Colleyville’deki bir sinagogdaki rehine durumunun izlediğini söylendi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, ABD Baskanı Joe Biden’ın “Durum geliştikçe kıdemli ekibinden güncellemeler almaya devam edeceğini” söyledi. Psaki, “Ulusal güvenlik ekibinin kıdemli üyeleri de federal kolluk kuvvetleri liderliğiyle temas halinde.” dedi.

ABD’nin İsrail büyükelçisi Tom Nides, “Teksas sinagogundaki rehine durumunu yakından izliyorum. Acil ve güvenli bir son için dua ediyorum” diye açıklamada bulundu.