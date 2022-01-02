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ABD’de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı

abd’de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı
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ABD’nin New Mexico eyaletinde yılbaşı gecesi buzlanma nedeniyle arızalanan teleferikte en az 20 kişi mahsur kaldı. Şu ana kadar 8 kişi kurtarılırken, başlatılan çalışmalar sürüyor.

ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Sandia tepesinde yılbaşı gecesi iki teleferikte buzlanma nedeniyle arıza meydana geldi. En az 20 kişi teleferiklerde mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere olay yerine Bernalillo County Şerif Ofisi ve hava kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sırasında şimdiye kadar 8 kişi kurtarıldı. Teleferik işletmesinin genel müdürü Michael Donovan, mahsur kalanların teleferik işletmesinden ve Sandia tepesindeki bir restorandaki bazı görevlilerden oluştuğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Donovan, teleferiklerde su ve battaniye bulunduğunu aktardı.

Kurtarma çalışmaları sürüyor.

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