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ABD’de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı

abd’de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı
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ABD’nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ilk belirmelere göre can kaybı olmadığı ve en az 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) tarafından yapılan açıklamada, yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.

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