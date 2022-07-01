Aabid eski takımına döndü

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor’dan ayrılarak Kasımpaşa’da futbol hayatına devam eden Rayane Aabid, Hatayspor’a transfer oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Rayane Aabid, 2019-2020 sezonun başında Fransa Ligue 2 takımlarından Beziers’dan transfer olduğu Hatayspor’dan ayrılarak önce Yeni Malatya spor, ardından da Kasımpaşa’da oynamıştı. Aabid, iki sezon sonra yeniden Hatayspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Tecrübeli orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Saymanımız Mehmet Bozkurt katıldı. Rayane Aabid’e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yeni Malatyaspor ile Süper Lig’de 23 maçta 1911 dakika süre alarak 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.