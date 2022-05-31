DOLAR

16,4009$% 0.1

EURO

17,5639% -0.64

STERLİN

20,7418£% -0.08

GRAM ALTIN

972,90%-0,44

ÇEYREK ALTIN

1.585,00%-0,50

BİTCOİN

516076฿%2.65919

Akşam Vakti a 19:50
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / A Milliler özel sporcuları ağırladı

A Milliler özel sporcuları ağırladı

A Milliler özel sporcuları ağırladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

A Milliler özel sporcuları ağırladı

A Millî Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçları için kampta bulunduğu TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile yapılan organizasyonla Down sendromlu 6 millî sporcuyu konuk etti.

Ülkemizi çeşitli uluslararası şampiyonalarda temsil ederek birçok madalya kazanan ve derece alan millî atletler Merve Uzun, Furkan Demir, Rıdvan Yalçın ile millî yüzücüler Hande Özyer, Meltem Özkan ve Dila Arınel, Riva Tesisleri’ni gezdikten sonra, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcularımızla tanışıp bire süre sohbet etti. (TFF)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kadınlar farklı mağlup

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.