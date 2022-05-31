A Milliler özel sporcuları ağırladı

A Millî Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçları için kampta bulunduğu TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile yapılan organizasyonla Down sendromlu 6 millî sporcuyu konuk etti.

Ülkemizi çeşitli uluslararası şampiyonalarda temsil ederek birçok madalya kazanan ve derece alan millî atletler Merve Uzun, Furkan Demir, Rıdvan Yalçın ile millî yüzücüler Hande Özyer, Meltem Özkan ve Dila Arınel, Riva Tesisleri’ni gezdikten sonra, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcularımızla tanışıp bire süre sohbet etti. (TFF)