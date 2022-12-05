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Anasayfa / Ekonomi / 9 Öğretim Üyesi Alınacak

9 Öğretim Üyesi Alınacak

9 Öğretim Üyesi Alınacak
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9 Öğretim Üyesi Alınacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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