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9 Aylık Bebeği Olan Eşini 2 Gün İşkence Ederek Öldürdü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 9 aylık bebeği olan bir kadın, tartıştığı eşi tarafından 2 gün süre ile işkence edildikten sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

9 aylık bebeği olan eşini 2 gün i̇şkence ederek öldürdü
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9 Aylık Bebeği Olan Eşini 2 Gün İşkence Ederek Öldürdü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 9 aylık bebeği olan bir kadın, tartıştığı eşi tarafından 2 gün süre ile işkence edildikten sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Sürekli tartışma yaşayan çiftin son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem’in başına sert bir cisim ile vurarak öldürdü.
2 gün boyunca feci şekilde darp edildi
Kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 9 aylık bebek annesi Hatice Senem’in öldüğünü belirledi. Ölen kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, eşini öldüren Mehmet Senem ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölen Hatice Senem’in hastanede yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Bebeğinin yanında katledildi

Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, “Kocaeli, eşi tarafından darp edilecek cani bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum.

“‘Biz aşiretiz, adam keseriz’ diyerek kızımı bu hale getirdi”

Kızının 2 gün boyunca işkence görerek katledildiğini söyleyen Hüseyin Kurban, “Hep öldüreceğim derdi bize. Biz ‘Bırak kızımızı, getir bize teslim et’ deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde ‘Biz aşiretiz, adam keseriz’ diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız” dedi.

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kocaeli̇’ni̇n deri̇nce i̇lçesi̇nde 9 aylik bebeği̇ olan bi̇r kadin, tartiştiği eşi̇ tarafindan 2 gün süre i̇le i̇şkence edi̇ldi̇kten sonra başina sert bi̇r ci̇si̇mle vurularak öldürüldü. (ci̇han ati̇k – mustafa taşören/kocaeli̇-i̇ha) (ci̇han ati̇k – mustafa taşören/kocaeli̇-i̇ha)
kocaeli’nin derince ilçesinde 9 aylık bebeği olan bir kadın, tartıştığı eşi tarafından 2 gün süre ile işkence edildikten sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

(İHA)

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