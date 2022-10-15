9 AYDA 33 MİLYON METREKÜP SU ARITILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 9 ayında 33 milyon 472 bin metreküp atık suyun arıtıldığını açıkladı.

MERT: YATIRIMLARIMIZ 2023’TE DE DEVAM EDECEK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ‘Akarsulara atık sular karışmayacak” diye talimat verdiğini aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, insan sağlığı ile çevrenin korunmasına büyük önem veriyor. Sayın Başkanımızın bu hassasiyetini herkes biliyor. Göreve geldiğimiz ilk gün bizlere talimat vermişti. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak; göletlerimize, barajlarımıza, yeraltı kaynak ve akarsularımıza atık sular karışmasın diye yoğun bir çalışma içindeyiz. Battalgazi İlçemize bağlı Alacakapı Mahallesi’nde bölgemizin en büyük arıtma tesisine sahibiz. Şehrimizin tüm atık sularını orada arıtarak temiz bir şekilde tekrar doğaya kazandırıyoruz. Tesisimizde yıllık ortalama 45 milyon metreküp su arıtıyoruz. 2022 yılının ilk 9 ayında 33 milyon 472 metreküp su arıttık. Amacımız; atık suları çevreye zararsız hale getirmek. Doğu Kollektörü projesini ile şehrimizin doğu yakasını atık sulardan kurtardık. Batı Kolektörü ile de şehrimizin Batı bölgesini atıklardan kurtaracağız. Tüm ilçelerimize atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Arapgir ve Doğanyol ilçelerimiz için inşa ettiğimiz arıtma tesislerimizi devreye aldık. Bu iki ilçemizde yaklaşık 320.000 m3 atık su arıttık. Akçadağ, Hekimhan ve Yazıhan arıtma tesislerimizin inşaatı devam ediyor. Diğer ilçelerimizin arıtma tesisleri için proje çalışmalarını tamamlayarak ihale ettik. Önümüzdeki süreçte çalışmalara başlayacağız. Hedefimiz şehrimizin tüm atık sularını arıtarak doğaya kazandırmak. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak atık su arıtma tesislerimiz ile atık suyun temiz ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi adına çalışıyoruz. Malatya’mız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ile mazisine layık istikbale yürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2023 yılında da insan ve çevrenin korunmasına yönelik yatırımlarına devam edecek. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)