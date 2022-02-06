DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

564727฿%0.03708

İkindi Vakti a 15:35
Malatya AÇIK -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

81 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Düzce’de yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam için jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaşlı adamı 1 gün sonra bularak yakınlarına teslim etti.

Düzce’nin Konuralp bölgesinde oturan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Y.K. isimli yaşlı adam kayboldu. Yakınlarının bütün aramalarına karşı bulunamayan Y.K.’nin bulunması için yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı 1 gün sonra merkeze bağlı Esentepe köyünde buldu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Y.K., yakınlarına teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.