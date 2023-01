81 yaşında estetik oldu “Beni hep dinç ve güzel görsünler”

Türk halk müziği ustalarından biri olan Bedia Akartürk, Samsun’da estetik ameliyatı oldu. Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, “Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler” dedi.

“Önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmek”

Samsun’a gelen 81 yaşındaki sanatçı Bedia Akartürk’e, FBM Tıp Merkezi sahibi ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından yüz gençleştirme ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Bediha Akartürk, “Elhamdülillah çok iyiyim. Doktorumla emin ellerdeydim. Cesaret ettim geldim ve çok mutluyum. ‘Bu yaşa geldi estetik yaptırıyor’ diyorlar ama önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmektir. Şimdiye kadar zaten göz önündeydik. Ufak tefek beğenmediğim yerlerimi doktoruma söyledim ve o da bana ‘sen karışma bana kendini teslim et’ dedi ve yaptı Allah razı olsun. Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Çünkü türkülerimi hep dikkatli inceleyerek, didikleyerek okuyan bir sanatçıyım. Halk müziği kolay bir şey değildir. Hangi yörenin türküsünü okursan onun kokusu vermen lazım. Yoksa elimize notayı alıp başka şarkıları da okuruz sorun değil. Ama o yörenin kokusunu verebilmek başka bir şey. Ben bunlara çalıştım. 65 sene boyunca hep çalıştım. İnşallah yeni projelerde de olacağız. Yüzümdeki şişlikler insin Allah nasip ederse bakın neler olacak” diye konuştu.

“Gelsinler 80 yaşında, çıksınlar 15 yaşında”

Kendi yaşındakilere de önerilerde bulunan Akartürk, “Kendilerinin cesaretleri, dinçlikleri, hevesleri varsa buyursunlar gelsinler. Gelsinler 80 yaşında, çıksınlar 15 yaşında” şeklinde konuştu.

“Yüz gençleştirme operasyonları yaptık, 20-30 yaş gençleşti”

Yaptığı estetik hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Bedia Akartürk, 85 milyon insanın yakından tanıdığı, gönlünde, kalbinde tuttuğu çok güzel bir insandır. Kendisi geldi ve ‘Ben halkın karşısında olan, ekranların karşısında olan bir insanım, halkım beni daha güzel görsün, yıllarında getirdiği değişikleri yok edebilir miyiz’ dedi. ‘Memnuniyetle yapabiliriz’ dedim. Gerekli analizleri yaptıktan sonra yüz gençleştirme operasyonları yaptık. Operasyonlar çok güzel geçti ve çok hoş oldu. En yakın zamanda yüzündeki şişlikleri indiği zaman çok daha dinamik şekilde kamuoyunu karşısına çıkacaktır. Şu an bile 20-30 yaş fark ettiğini düşünüyorum. Başarılı geçmesi bizim için önemliydi. Önemli bir karardı. Radikal bir karardı. 81 yaşımıza rağmen her şey yolunda gitti “ifadelerini kullandı. (İHA)