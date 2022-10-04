DOLAR

18,5831$% 0.14

EURO

18,3941% 0.89

GRAM ALTIN

1.019,15%0,54

ÇEYREK ALTIN

1.663,00%0,24

TAM ALTIN

6.633,00%0,30

BİTCOİN

363949฿%1.66964

Öğle Vakti a 12:22
Malatya AÇIK 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / 81 ilde kongre kararı alındı

81 ilde kongre kararı alındı

81 ilde kongre kararı alındı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

81 ilde kongre kararı alındı

HÜSEYİN KOCAMAN

İYİ Parti Genel Merkezinde yapılan toplantıda 81 ilde kongre kararı alındı. İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz: “30.09.2022 tarihindeki iyi parti genel merkezi genel idare kurulunda alınan karar gereği 81 ilde tüm il ve ilçe teşkilatları için olağan üstü kongre kararı alınmıştır.” dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz: “30.09.2022 tarihindeki iyi parti genel merkezi genel idare kurulunda alınan karar gereği 81 ilde tüm il ve ilçe teşkilatları için olağan üstü kongre kararı alınmıştır. Yasal süresinde tüm Türkiye’de il ve ilçe kongreleri yapılacaktır. Kongre süreçleri sonuçlanan kadar tüm teşkilatlar görevlerinin başındadır. Ülkemize, milletimize ve partimize hayırlı olsun. Türkiye İyi Olacak.” ifadelerine yer verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Milyonlarca TL gelir bekleniyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.