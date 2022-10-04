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HÜSEYİN KOCAMAN
İYİ Parti Genel Merkezinde yapılan toplantıda 81 ilde kongre kararı alındı. İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz: “30.09.2022 tarihindeki iyi parti genel merkezi genel idare kurulunda alınan karar gereği 81 ilde tüm il ve ilçe teşkilatları için olağan üstü kongre kararı alınmıştır.” dedi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz: “30.09.2022 tarihindeki iyi parti genel merkezi genel idare kurulunda alınan karar gereği 81 ilde tüm il ve ilçe teşkilatları için olağan üstü kongre kararı alınmıştır. Yasal süresinde tüm Türkiye’de il ve ilçe kongreleri yapılacaktır. Kongre süreçleri sonuçlanan kadar tüm teşkilatlar görevlerinin başındadır. Ülkemize, milletimize ve partimize hayırlı olsun. Türkiye İyi Olacak.” ifadelerine yer verdi.
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