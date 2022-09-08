8 yıllık Gevrek dönemi bilirkişi heyeti tarafından inceleniyor!

Yeni Malatyapor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Başkan Ahmet Yaman’ın talebi üzerine kulübün yeni avukatlarla anlaştığını ve 8 yıllık Adil Gevrek yönetiminin incelenmesi için konunun bilirkişi heyetine devredildiğini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeşilova, avukatların yaptığı araştırmayla geçmiş dönemlere ait dosyaların bilirkişi heyeti tarafından incelenmesinin doğru olacağının sonucuna varıldığını ifade etti. Busabah TV’de yayınlanan Spor Sayfası programına konuk olan Ramazan Yeşilova, Adil Gevrek dönemine ait incelemelerin sürdüğünü belirterek, “Ahmet Yaman’ın olduğu yerde adaletsizlik olmaz. Geçmiş yönetimle ilgili araştırmayı başkanımız yakından takip ediyor. Bütün yönetimimiz bütçe incelemesinden gelecek bilirkişi raporlarını bekliyor.” dedi.

Bu sezon Yeni Malatyaspor’un küme düşme korkusu dahi yaşamayacağını iddia eden Ramazan Yeşilova, “Bizden önceki 6 ay boyunca hiçbir futbolcunun ve çalışanın alacakları ödenmemişti. Bilindiği gibi kulüpte birçok yara var. Birçok yere pansumana yetişmeye çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın yoğun gayretleri var. Bu konularda kamuoyunu bilgilendirmesi gereken tabi ki Malatya basınıdır. Biz bu kulübün hangi sıkıntılarda olduğunu bilerek göreve geldik. Şu an karşılaştığımız şeyler bizler için sürpriz değil. En iyisini en kısa sürede nasıl yapabiliriz onun düşüncesi içindeyiz. Cihat hocamızın da burada çok ciddi karakterli duruşu söz konusu. Benim fikrimi soracak olursanız biz bu yıl küme düşme korkusu dahi yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Cihat Arslan’ın kulüpteki geleceği hakkında da açıklamada bulunan Yeşilova, “O sahada gördüğünüz futbolcu kardeşlerimiz her maça buna inanarak çıkıyor. Biz aslında lige yaralı başladık. Dolayısıyla 2 kırmızı kart ve 2 penaltı sonrası karakterli bir duruş sergileyen teknik heyeti değiştirmeyi konuşarak iyi bir duruş sergilemeyeceğimizi düşünüyorum. Başkanımızla yaptığımız toplantıda bu düşüncelerimizi tek tek dile getirdik. Ben zaten Cihat hocanın bu işi başaramayacağını düşündüğü dakikada kendisinin bu kararı verip önümüzü açacağını biliyorum” diye konuştu.