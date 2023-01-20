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Anasayfa / Ekonomi / 8 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

8 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

8 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak
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8 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

İstanbul Atlas Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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