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Anasayfa / Ekonomi / 8 Öğretim Görevlisi Alınacak

8 Öğretim Görevlisi Alınacak

8 Öğretim Görevlisi Alınacak
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8 Öğretim Görevlisi Alınacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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