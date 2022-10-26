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Anasayfa / Ekonomi / 79 Öğretim Üyesi Alınacak

79 Öğretim Üyesi Alınacak

79 Öğretim Üyesi Alınacak
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79 Öğretim Üyesi Alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden 79 Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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