750 TL’lik Destek Memnun Etti

MUTLU SARIGÜL

Halk otobüsü esnaflarına verilmesi kararlaştırılan aylık 750 TL’lik desteği değerlendiren Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, bu destekten duyduğu memnuniyeti aktardı. Başkan İnce, belediyenin ekonomisi iyileştikçe bu desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

MOTAŞ AŞ.’ye bağlı 119 Özel Halk Otobüsüne belediye bütçesinden aylık 750 lira yardım yapılacak. Gerekçe olarak da pandemi süresince yolcu sayılarının yüzde 80 oranında azaldığı ve buna paralel olarak da gelirlerde de aynı oranda düşüşler meydana geldiği gösterildi. Bu anlamda 119 araca aylık 750 lira yardım desteği toplamda 89 bin 250 TL yapıyor. Bu rakam bir yılda 1 milyon 70 bin TL’yi buluyor. Özel halk otobüsüne belediye bütçesinden aylık 750 lira yardım yapılacak olmasını değerlendiren Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Halk otobüslerine 750 TL destek verilmesi yönünde Meclis’ten karar çıktığını anımsatan Başkan İnce, bu kararda emeği geçen herkese teşekkür etti.

“BU ESNAFIMIZIN HAKLI TALEBİYDİ”

Yüzde 50 oranında ücretsiz yolcu taşıdıklarını dile getiren Başkan İnce, “Bu konuyla alakalı halk otobüsü esnaflarımızla bir toplantı yaptık. Eninde boyunda bu konuyu tartıştık. Sorunlarımızı ve bu sorunun çözümünü Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a aktardık. Ancak kamuoyunda sanki Malatya Büyükşehir Belediyesi bütçesinden halk otobüsü esnaflarına hak edilmeyen bir para verilecekmiş gibi bir algı oluştuğunu gördük. Bu esnafımızın haklı talebiydi. Çünkü halk otobüsü esnaflarımız yaklaşık yüzde 40-50 oranında ücretsiz yolcu taşıyor” şeklinde konuştu.

“CİDDİ ZARARLARI VARDI”

Ücretsiz yolcuları daha önce MOTAŞ’a bağlı otobüslerin taşıdığını hatırlatan Başkan İnce, “Daha önce ücretsiz yolcuları MOTAŞ’a bağlı otobüsler taşıyor, yüzde 40-50 oranında zarar ediyordu. Ciddi zararları vardı. Halk otobüslerinin sisteme girişleriyle birlikte ücretsiz taşınan yolcuları halk otobüsü esnafları taşımak zorunda kaldı. Ücretsiz yolcu taşımadan dolayı bu kez halk otobüsü esnafları zarar etmeye başladılar. Aslında sosyal devlette bunu belediyeler taşımak zorunda. Bunu devletimiz yapmak zorunda. Mazotunu kendi cebinde karşılayan halk otobüsü esnafı ücretsiz taşımalardan dolayı yüzde 50 oranında zarar ettiği ve bu sorumluluğun da Büyükşehir Belediyemize ait olduğunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Biz sisteme dahil olduktan sonra her geçen gün zararımız kat be kat artarak devam etti. Deprem ve beraberinde Covid-19 salgını sonrası esnaflarımız mazot parasını bile çıkartamayacak seviyeye geldi” ifadelerinde bulundu.

“BU DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK”

Bu paranın bir başlangıç olacağını ve ilerleyen zamanda bu desteğin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan İnce, “Bu noktada da biz bu konuyu Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ilettik. Başkanımızın da teşvikleriyle meclisten böyle bir karar çıktı. Başkanımız 750 TL’nin bir başlangıç olduğunu Büyükşehir Belediyesi ekonomik olarak iyileştikçe bu paranın artarak devam edeceğini söyledi. Çünkü 30 yakın büyükşehir belediyelerinde tüm ücretsiz taşınan yolcuların parasını büyükşehir belediyeleri karşılıyor. Sadece bu sorun Malatya’da vardı. Bu sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Meclis’ten geçirdi ve karara bağladı. Bu da az çok esnafımıza katkı sağlayacak. İnşallah ilerleyen zamanda ücretsiz yolculardan kaynaklanan verilen bu destek artarak devam edecek. Böyle olmazsa esnafımızın ayakta kalması ve sürdürülebilir bir taşımacılık yapmak imkansız” ifadelerine yer verdi.