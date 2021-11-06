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750 Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

750 gelir uzman yardımcısı alınacak!
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750 Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Başkanlığımızca  aşağıdaki  tabloda  belirtilen  yerlere  atanmak  üzere,  750  (yedi  yüz  elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.” ifadelerini kullanarak personel alım tablosunu paylaştı.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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