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750 Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak!
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 750 (yedi yüz elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.” ifadelerini kullanarak personel alım tablosunu paylaştı.
Akademik Personel Alınacak!
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