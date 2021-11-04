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750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı 750 Engelli Öğretmen İstihdam Edileceğini duyurdu.

750 engelli öğretmen i̇stihdam edilecek
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750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı 750 Engelli Öğretmen İstihdam Edileceğini duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 750 (Yedi yüz elli) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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