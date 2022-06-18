“75 bin ton kayısı rekoltesi makbul”

DİDEM BARUT

Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu’nda objektif olmaya çalıştığını ancak yine de çiftçiden yana görüş bildirdiğini dile getiren Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, diğer STK’ların tahminlerinin 80-85 bin ton civarındayken, kendi tahminin 70 bin ton civarında olduğunu söyledi. Karaca, “75 bin ton gibi bir kuru kayısı rekoltesi makbul. Malatya’da bu kadar rekolte olacağını düşünüyoruz” dedi.

Her yıl rekolte açıklamasına tepki göstererek Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu’na katılmayan ziraat odaları bu yıl, Komisyona katılarak tahmini rekolte açıklamasına katkıda bulundular. Komisyona katılan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca açıklanan tahmini rekolteyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şu anda açıklanan tahmini kuru kayısı rekoltesinde mutabık kaldıklarını dile getiren Karaca, çiftçiden taraf olduklarını söyledi.

“75 BİN TON GİBİ KAYISIMIZ DA MEVCUT”

Komisyonda objektif olmaya çalıştığını ifade eden Karaca, “Tarafımız belli. Biz çiftçiden yanayız. Biz şunu iyi biliyoruz ki, rekolte 5 bin ton fazla açıklandığı zaman Şire Pazarı’ndaki kayısının kilosu 10 lira aşağı satılır. Biz bunu yıllarca yaşadık. Geçen yıl da bunun somut örneğini yaşadık. Bundan komisyon olarak gittiğimiz yerlerde ben kanaatimi tahminin biraz aşağısında kullandım. Çünkü komisyonun tahminlerinin aritmetik ortalamasının alınacağı bizlere söylenmişti. Ben her ne kadar objektif olmaya çalıştıysam da yine de kanaatimi çiftçiden yana kullanmak zorundaydım. Ve bunu da yaptım. Eğer benim bu komisyonda bir belirtim olmasaydı şu anda tahmini kayısı rekoltesi 80-85 bin ton gibi gösterilecekti. Yanıma farklı 1-2 STK daha alarak bu rekolteyi biraz daha aşağıya çekmenin hedefine ulaştık. Alanda da 75 bin ton gibi kayısımız da mevcut” diye konuştu.

“İTİNAYLA ÇALIŞTIM”

“Diğer arkadaşların tahminleri 80-85 ton civarındayken bizim tahminimiz 70 bin ton gibiydi” diyen Karaca, “Sonuçta elimizde bir terazi yoktu. 75 bin ton gibi bir kuru kayısı rekoltesi makbul. Malatya’da bu kadar rekolte olacağını düşünüyoruz. Bizim tarafımız çiftçiden yana. Geçen yıl 25-30 TL civarında üreticinin kayısısını elinden aldılar, kayısının kilosu 80-90 liraya çıktı. Biz üretici olarak kazanmadık. Burada kim kazandı, tüccar kazandı. Bundan dolayı da bu yıl ziraat odalarının da rekoltenin içerisinde olması, Ziraat Odaları İl Koordinasyonunun da bu görevi bana vermesi iyi oldu. İtinayla çalıştım. Objektif davranmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Üreticilere uyarıda da bulunan Karaca, “Bu yıl üreticimizin kazanacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Üreticimiz ihtiyacı kadar pazara kayısısını pazara götürüp satsın. Pazara ürünlerinin hepsini götürmesin. Kayısısını 3-4 kademe olarak pazara götürsün” dedi.