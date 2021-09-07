Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında ‘İmmün Plazma’ tedavi yöntemini başlatmış, 5 Nisan 2020’de gerçekleştirilen operasyonda, koronavirüs tedavisi başarıyla tamamlanan ve sağlığına kavuşan hastadan alınan plazma, koronavirüs tedavisi gören bir hastaya nakledilmişti. Turgut Özal Tıp Merkezi, 700’e yakın plazma alarak tedavide uygularken, Türkiye’nin birçok iline de plazma göndererek, önemli bir çalışma ve başarıya imza atmış oldu.

“700’e yakın plazma alarak tedavide uyguladık”

Plazma tedavisini ilk kez Turgut Özal Tıp Merkezi uygularken, 700 plazma tedavide uygulandı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından başlatılan immün plazma yöntemi, uygulanabilecek yöntemlerden biri olarak bilim dünyasında kabul gördü.

Yeni tip koronavirüse karşı Türkiye’de ilk immün plazma naklinin gerçekleştirildiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bilim dünyasının yakın takibine girdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “İmmün plazma yöntemiyle tedaviyi dünyada ilk olarak Kovid-19 hastalarında Turgut Özal Tıp Merkezi’nde başlattık. Bu tedavi yöntemi Malatya’dan Türkiye’ye buradan da dünyaya yayıldı. Şu anda bu yöntem başarıyla kullanılıyor. 700’e yakın plazma alarak tedavide uyguladık. Ülkemizin birçok iline buradan plazma gönderdik” dedi.

“İLK KEZ 5 NİSAN’DA UYGULADIK, BAŞARIYLA SONUÇLANDI”

Koronavirüs tedavisinde oldukça umut verici olan yöntem tıp dünyasında oldukça dikkat çekti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’deki ilk plazma naklini Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Kızılay, Kovid-19 hastalarının umudu olan yöntemin ilk kez 5 Nisan’da uygulandığını be başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Rektör Kızılay, Kovid-19 pandemisinin yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı kasıp kavurduğunu söyleyerek; hastalığa dair henüz rasyonel bir tedavi yönteminin geliştirilmediğini kaydetti. Kızılay, bütün ülkeleri ve tüm insanlığı etkileyen büyük tehdit koronavirüs için aşı çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Aşının virüse karşı koruyucu etkisinden bahseden Kızılay, “Dünyada ve ülkemizde şu an yaygınlaştırılmış bir koruma aşısı mevcut. Ülkemizde bu aşıyı sırası gelen ve yaptırmak isteyen herkes şu an yapabilir. Aşı koruyucu. Ama hasta olan birisinin tedavi aşamasında tam tedavi edici bir ilaç henüz geliştirilmedi” dedi.

“TEDAVİYE DÜNYADA İLK OLARAK MALATYA’DAN BAŞLANDI”

Bu süreç içerisinde Turgut Özal Tıp Merkezimizde geliştirilen plazma tedavisi hakkında konuşan Kızılay şöyle devam etti:

“Koronavirüs enfeksiyonunu geçirmiş olan hastalarımızdan tam iyileştikten ve PCR testleri negatif olduktan sonra onların plazmasını alarak hastalığı geçirmekte olan hastaya tedavi amaçlı veriyoruz. Buna immün plazma tedavisi diyoruz. İmmün plazma yöntemiyle tedaviyi dünyada ilk olarak Kovid-19 hastalarında Turgut Özal Tıp Merkezi’nde başlattık. Bu tedavi yöntemi Malatya’dan Türkiye’ye buradan da dünyaya yayıldı. Şu anda bu yöntem başarıyla kullanılmaktadır.”

Bu pasif bağışıklık yönteminin tedavide hala kullanıldığını da dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Kızılay, koronavirüs tedavisinde bu yeni yöntemin zaman içinde yeni bazı yöntemlerle entegre edildiğini ifade etti.

“700’E YAKIN PLAZMA ALARAK TEDAVİDEUYGULADIK”

Bu yeni entegre çalışmalarının henüz daha uygulamaya geçirmediklerini dile getiren Kızılay, “İmmün plazma hali hazırda kullanılmaya devam ediyor. Hastanemizde de şimdiye kadar çok sayıda plazma alındı. En son 700’e yakın plazma alarak tedavide uygulamış haldeyiz. Ülkemizin birçok iline buradan plazma gönderdik. Şimdi plazma konu olarak gündem de biraz daha geride. Aşı daha ön plana çıktı. Ama hala mantık ve tedavinin içeriği bakımından elimizde sağlam bir yöntem olarak duruyor. Çünkü yeni mutasyonlar, yeni tip virüsler çıktıkça bu yöntemi demirbaş yöntemler olarak hep bir kenarda bileceğiz ve duracak” değerlendirmesinde bulundu.

“TIP DÜNYASI SONUÇLARI BEKLEDİ”

“Dünya ve diğer önemli merkezler, biz plazma yöntemini başlattıktan sonra ilk sonuçları görmeyi bekledi” diyerek devem eden Kızılay, “Biz ilk sonuçları sözel olarak ifade ettik, daha sonra yazılı olarak bilimsel makalelerle yayınladık. Bu makalelerin sonuçlarında Sağlık Bakanlığımızla paylaştık. Bu sonuçlardan seçilmiş hastalardan immün plazma yönteminin uygulanabilecek yöntemlerden biri olduğunu bilim dünyası kabul gördü. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezimiz öncülük yaptı. Bir nevi liderlik etti” diye konuştu.

<BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK>