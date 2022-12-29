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Anasayfa / Ekonomi / 70 Sözleşmeli Personel Alınacak

70 Sözleşmeli Personel Alınacak

70 Sözleşmeli Personel Alınacak
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70 Sözleşmeli Personel Alınacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, aşağıda pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 70 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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