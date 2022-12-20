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7 Sözleşmeli Personel Alınacak

7 Sözleşmeli Personel Alınacak
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7 Sözleşmeli Personel Alınacak

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alınacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Ziraat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Veteriner Hekimlik ve İletişim Fakültesi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 7 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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