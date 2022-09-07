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Anasayfa / Ekonomi / 7 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alınacak

7 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alınacak

7 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alınacak
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7 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alınacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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