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Anasayfa / Asayiş / 7 kişiye mezar olan fabrikadaki patlama davasında karar duruşması

7 kişiye mezar olan fabrikadaki patlama davasında karar duruşması

7 kişiye mezar olan fabrikadaki patlama davasında karar duruşması
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın yarın devam edecek sekizinci duruşmasında karar verilmesi bekleniyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden dahi duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, hazırlanan 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 7 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonunda devam eden 7’nci duruşmada ise heyet; 7 sanık için 7’şer kez “muhtemel kastla ölüme sebebiyet verme” ve 107’şer kez “muhtemel kastla yaralamaya sebebiyet verme” suçlarından ek savunma hakkı vermişti. Fabrika sahibi Y.C. ve fabrika genel ustabaşı H.A.V.’nin tutuklu olarak yargılandığı davanın 8’inci celsesi yarın sabah saatlerinde başlayacak. Son savunmaların yapılacağı celsede kararın açıklanması bekleniliyor.

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