7 aylık trafik kaza bilançosu açıklandı

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu yılın ilk 7 ayında 4 bin 957 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 6 bin 905 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 78 kişi yaşamına veda etti, 8 bin 587 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,62’lik oran gösterdi.

Trafik istatistik bülteni ocak – temmuz 2022 sonuçları itibariyle Ağrı’da 332, Bingöl’de 298, Bitlis’te 285, Elazığ’da 523, Erzincan’da 432, Erzurum’da 599, Hakkari’de 116, Kars’ta 187, Malatya’da 853, Muş’ta 212, Tunceli’de 114, Van’da 752, Ardahan’da 65, Iğdır’da 189 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

BÖLGE İLLERİ ÖLÜM SAYISI

Malatya, Erzurum ve Ağrı bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak – Temmuz ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 11, Bingöl’de 3, Bitlis’te 5, Elazığ’da 6, Erzincan’da 6, Erzurum’da 13, Hakkari’de 2, Kars’ta 6, Malatya’da 18, Van’da 5, Ardahan’da 2, Iğdır’da 1 kazazede yaşamını yitirdi.

7 AYLIK BÖLGE İLLERİ YARALI SAYISI

Bu yılın 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında, bölge illeri olan Ağrı’da 635, Bingöl’de 472, Bitlis’te 589, Elazığ’da 901, Erzincan’da 750, Erzurum’da bin 44, Hakkari’de 222, Kars’ta 286, Malatya’da bin 414, Muş’ta 313, Tunceli’de 212, Van’da bin 354, Ardahan’da 131 ve Iğdır’da ise 264 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. (İHA)