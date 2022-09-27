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Anasayfa / Ekonomi / 7 Araştırma Görevlisi Alınacak

7 Araştırma Görevlisi Alınacak

7 Araştırma Görevlisi Alınacak
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7 Araştırma Görevlisi Alınacak

Maltepe Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır. İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

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