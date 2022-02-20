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Anasayfa / Asayiş / 7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
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Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki 6 araç ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayda kazaya sebebiyet veren araç içerisinde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi Orta Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücü idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 farklı araç ve 1 de halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kazaya sebebiyet veren araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Bölgeye gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

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